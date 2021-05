Freiwillige Feuerwehr: Wechsel an Spitze der Ortswehr Jever

Jever Joachim Helmerichs wird neuer Ortsbrandmeister der Ortswehr Jever. Er tritt damit am 1. Juni die Nachfolge von Andreas Neeland an.

Helmerichs wurde am Donnerstag in einer kleinen Feierstunde von Bürgermeister Jan Edo Albers vereidigt. Helmerichs hat seine Wurzeln in der Ortswehr Cleverns und ist seit 1992 Mitglied der Ortswehr Jever. Der 50-Jährige ist Berufsfeuerwehrmann bei der Bundeswehr und arbeitet im Schichtdienst, das erlaubt ihm, viel Zeit in das anspruchsvolle Ehrenamt zu stecken. „Ich werde mein Bestes geben“, sagte er.

Neeland war sechs Jahre lang Ortsbrandmeister der Ortswehr Jever.

