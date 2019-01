Jever Am frühen Freitagmorgen stellte ein Mitarbeiter des Landkreises Friesland gegen 6.30 Uhr beim Betreten des Eingangsbereichs C des Kreisamtes in der Lindenallee einen stechenden Geruch fest. Um mögliche gesundheitsschädliche Gefahren zu vermeiden, wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert und zur Klärung der Ursache Fachleute angefordert, um die Geruchsquelle ausfindig machen zu können. Das teilt die Polizei mit. Die angeforderte Feuerwehr hat den Bereich weiträumig abgesperrt, der Gefahrgutzug war ebenfalls vor Ort.

Ein Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven kam mit einem speziellen Gerät, um Geruchsmessungen durchführen zu können, außerdem waren zwei Spezialkräfte vom Gefahrgutzug vor Ort. Das Gebäude wurde gelüftet, das Kreisamt hat eine Firma mit der Reinigung beauftragt, außerdem wurde eine Stoffprobe zur weiteren Bestimmung gesichert.

Das Hauptgebäude des Kreisamts (alle Fachbereiche mit der Postanschrift Lindenallee 1, Jever) bleiben für den heutigen Freitag geschlossen. Alle weiteren Fachbereiche des Landkreises in Jever, und zwar Jobcenter, Sozialamt, Gesundheitsamt und Straßenverkehrsamt sowie die Fachbereiche in Varel sind uneingeschränkt erreichbar.

Derzeit ist davon auszugehen, dass das Kreisamt am Montag wieder geöffnet wird. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und wegen schwerer Gefährdung durch Freisetzen von Giften gegen Unbekannt eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.