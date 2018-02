Jever Frauen in Hosen: Noch bis in die 1980er Jahre hinein galt das als wenig damenhaft und zu vielen Anlässen als unschicklich. „Und die Steigerung des Grauens waren lange Zeit Frauen in Jeans“, erinnert sich Anke Dirks vom Team des „Frauenort Jever Maria Wiemken“.

Skandal! in Hosen im Parlament Sie sei ein „unanständiges, würdeloses Weib“, „disziplinlos“, „sollte sich schämen“: Als die SPD-Bundestagsabgeordnete Lenelotte von Bothmer (Hannover) im April 1970 im Bundestags-Plenum im hellen Hosenanzug eine Rede zur Außenpolitik hielt, wurde sie wochenlang in – meist – anonymen Schreiben von empörten Bundesbürgern beschimpft. Daran erinnerte Uta Esselborn, die von Bothmer gut kannte und 1996 nach Jever zur Lesung bei Literatee holte. Zu Beginn des Jahres 1970 hatte der damalige Bundestagspräsident Richard Jäger (CSU) erklärt, er werde keiner Abgeordneten erlauben, in Hosen im Plenum zu erscheinen oder gar eine Rede zu halten. Lenelotte von Bothmer, damals 55 Jahre alt, schrieb später, sie wäre von selbst gar nicht auf die Idee gekommen, Hosen zu tragen. Doch nach Jägers Ankündigung galt: „Nun erst recht“. Bereits 1958/59 wurde Friesland wegen des „Vareler Hosenstreits“ bundesweit bekannt: Vera Struncius und Susanne Bülthoff, beide Jahrgang 1950, erinnern sich gut daran: Zum Kirchenbesuch mussten die Mädchen der Mädchenschule Varel Rock tragen – die Eltern stellten sich quer und setzten durch, dass die Mädchen grundsätzlich Hose tragen durften.

Zum Todestag von Jevers legendärer Herrscherin Frl. Maria von Jever (1500 bis 1575) am 20. Februar und mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März haben Anke Dirks, Ivonne Loers, Elke Vredenborg und Christina Haartje-Graalfs im jeverschen Schloss die Geschichte der Gleichstellung unter dem Aspekt der Hosenmode betrachtet. Denn das Frauen ganz selbstverständlich die Hosen an haben, ist noch nicht allzu lange Sitte in Deutschland.

In den beiden Weltkriegen, wenn Frauen die Arbeiten der Männer übernahmen, war das Hosentragen akzeptiert – weil es praktischer war und wärmer zum Beispiel für Industrie- und Gleisarbeiterinnen. Doch kehrten die Männer aus den Kriegen zurück, war es vorbei mit dem Hosentragen. Nur nicht im Sport: Auf dem Rad und auf dem Pferd hatten sich Pumphosen und Hosenröcke längst durchgesetzt.

Doch die Frauen, die einmal die Hose angehabt hatten, fanden die gewonnene Beinfreiheit „beglückend“, zitierte Ivonne Loers eine Zeitzeugin. Und so gewann die Damenhose an Boden: Vom „Haremskleid“ ab 1900 – einem sehr weit geschnittenen Hosenkleid – über die Marlene-Hose in den 1930er Jahren bis zum Hosenanzug, der Ende der 1960er in Mode kam.

Und jede neue Hosen-Mode war natürlich begleitet von einem passenden „Hosenskandal“, der nicht nur die männliche Bevölkerung, sondern auch viele Frauen zu Stürmen des Entsetzens hinriss. Denn wenn die Frau Hosen trug, war sie nicht „anständig“.

Und das blieb lange so: „Noch in den 1980er Jahren bekam ich zu hören: Hosenanzug – geht gar nicht“, berichtete eine Teilnehmerin. Eine andere erzählte, dass sie als Krankenschwester noch Ende der 1970er Jahre nur im Nachtdienst Hosen tragen durfte. Und Anfang der 70er Jahre war es ganz selbstverständlich, dass junge Frauen in der Ausbildung grundsätzlich Rock zu tragen hatten – „das hat sich zum Glück aber schnell geändert“, sagte eine andere Teilnehmerin. Und heute? „Der Mann hat die Hosen an – und die Frau sagt ihm, welche“, zitierte Christina Haartje-Graalfs.

Das Fazit mit Blick auf den Welt-Frauentag: „Der Weg zur Gleichberechtigung ist nicht mehr so steinig wie einst, aber er ist noch lange nicht zu Ende gegangen“, sagte Ivonne Loers: Denn noch immer würden Frauen schlechter bezahlt als Männer, haben geringere Karrierechancen, weil sie Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen und müssen, und stehen am Ende ihres Berufslebens mit weniger Rente da. „Formal herrscht Gleichstellung, aber in der Praxis noch lange nicht“, sagt Jevers Gleichstellungsbeauftragte.