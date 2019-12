Jever Als einen, der „überall im Haus gleichzeitig zu sein scheint“ und der immer ein offenes Ohr für die Belange anderer hatte – so beschrieb Susanne Vogdt-Stephan, stellvertretende Direktorin des Amtsgerichts Jever den bisherigen Direktor: Günter Jackisch ist am Mittwoch offiziell aus dem Amt als Chef des jeverschen Gerichts verabschiedet worden. Der 66-Jährige ging bereits Ende August in die Ruhephase.

Jackisch war fast 20 Jahre lang Amtsgerichtsdirektor in Jever. Er habe Jever nie als Übergangsstation gesehen, sagte er. Er hatte zunächst eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, bevor er sich entschied, in die Justiz zu wechseln. nach dem Studium in Mannheim und Osnabrück war er Syndikus in Hamburg, 1992 wurde er Richter in Niedersachsen.

Zusammen mit Gerichtsmitarbeitern, Richterkollegen, Rechtsanwälten und Vertretern aus Stadt und Landkreis wurde Jackisch von Landgerichtspräsident Dr. Thomas Rieckhoff herzlich verabschiedet.

Günter Jackisch, der seine Tätigkeit als dienstältester Direktor am 1. Januar 2000 aufnahm, blickte auf eine „ausgefüllte Zeit“ zurück: „Auch wenn ich meine 66 Kilometer zur Arbeit und nach Hause hatte, habe ich hier sehr gern gearbeitet. Wir waren ein gutes Team, das personelle Kontinuität auszeichnet – und genau das wünsche ich meiner Nachfolgerin ebenfalls. Dabei werden die Anforderungen nicht geringer. Stichwort Digitalisierung“, sagte er. Und: „Die E-Akte wird kommen – viel Spaß!“

Jackisch möchte seine neugewonnene Zeit nutzen, um „Rückstände aufzuarbeiten: Fitness, Haus und Garten, Bücher lesen, mehr Zeit mit der Frau verbringen“. Und er fügt hinzu: „Ich will außerdem meine Sprachkenntnisse auffrischen und Spanisch lernen, wir machen öfter Urlaub in Spanien.“

Die neue Amtsgerichtsdirektorin Julia Meunier-Schwab stammt aus Berlin, wurde 1994 Richterin am Landgericht. Wegen der besseren Luft zog sie mit ihrer Familie – vier Söhne hat sie – an die Küste, war zunächst am Amtsgericht Wilhelmshaven, ab 2000 Direktorin am Amtsgericht Wittmund, danach kurz am Oberlandesgericht Oldenburg und weitere 14 Jahre stellvertretende Direktorin am Wilhelmshavener Gericht.

Der Aufgabe als neuer Direktorin am Amtsgericht Jever stelle sie sich unerschrocken, denn sie fühle sich hier „belebt, erfrischt und energiegeladen“, sagte sie. „Das Recht ist für den Menschen da, nicht umgekehrt“, betonte Meunier-Schwab. Sie freue sich, dass sie nach so vielen Berufsjahren mit der Direktorenstelle in Jever nun noch eine neue Herausforderung habe.

Und die Vorsitzende des Personalrats beim Amtsgericht Jever, Susanne Schwarz, freut sich, dass das Amtsgericht nun „fest in Frauenhand“ liegt.

„Der Empfang hier war wunderbar familiär, und dieses Klima will ich auch beibehalten. Ich habe ein Gefühl des Nach-Hause-Kommens verspürt und sehe die Mitarbeiter als eine große Familie, wie ich sie selbst habe“, schwärmt Meunier-Schwab.

Die „Berliner Schnauze mit französischem Charme“, wie Susanne Vogdt-Stephan die Wahl-Schortenserin beschreibt, fährt bei jedem Wetter mit dem Rad zur Arbeit und blickt optimistisch in die Zukunft: „Es gibt für alles eine Lösung.“ Da wird sie sicherlich auch mit der Digitalisierung der Justiz in den kommenden Jahre keine Probleme haben.