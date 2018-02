Jever Jever teilweise ohne Strom: Weil am frühen Morgen ein Verteilerkasten nahe des „Haus der Getreuen“ aus unbekannter Ursache gebrannt hat, hatten Teile Jevers am Samstagmorgen keinen Strom. Der Landkreis wies über „Katwarn“ erstmals um 9.41 Uhr darauf hin und rief dazu auf, bei Bedarf den Notruf zu wählen.

Wie Jevers Ordnungsamtsleiter Jörg Schwarz später berichtete, waren beim Brand des Verteilerkastens drei Hauptleitungen beschädigt worden. Zwei konnten recht schnell repariert werden, die Reparatur der dritten Hauptleitung dauerte etwas länger, so dass der Bereich Schützenhofstraße keinen Strom hatte. Um 10.26 Uhr wurde die Katwarn-Warnung aufgehoben.

Die Stadtverwaltung nutzte die Gelegenheit, um ihren Katastrophenstab einzuberufen. Im Rathaus wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Ein weiterer Brand ereignete sich am Samstag gegen 17.17 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Straße Herrengarten in Jever. Die 58-jährige Bewohnerin einer Wohnung im Erdgeschoss hatte Essen auf dem Küchenherd kochen und kurz die Küche verlassen. Als sie seltsame Geräusche aus der Küche hörte, entdeckte sie den Brand auf dem Herd.

Weil ihre Versuche, den Brand zu löschen, fehlschlugen, rief sie die Freiwillige Feuerwehr. Die hatte das Feuer schnell gelöscht und belüftete anschließend Wohnung und Haus. Alle Bewohner des Vier-Parteienhauses blieben unverletzt. In der Küche der brandbetroffenen Wohnung entstand Sach-/Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.