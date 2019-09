Notfallseelsorge

Vor dem Hintergrund der schweren Unglücke in Eschede und Remscheid gründeten am 1. September 1999 die Schortenser Pastoren Axel Kullik und Andrea Burfeind sowie Dieter Becker vom DRK als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen Friesland Nord die Notfallseelsorge. Ihr Einsatzgebiet umfasst Jever, Schortens, Sande und Wangerland. Bereits 1997 hatte sich in Wilhelmshaven die Notfallseelsorge gegründet, Varel/Friesische Wehde folgte 2000.

In den 20 Jahren ihres Bestehens wurde die Notfallseelsorge Friesland Nord in mehr als 400 Fällen tätig. Von Anfang an gilt: Die Notfallseelsorge ist fest in die Rettungskette eingebunden – sie werden von der Leitstelle zu Einsätzen gerufen.Getragen und finanziert wird die Notfallseelsorge durch die Kirchen und durch Spenden.