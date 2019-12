Papenburg/Turku/Rostock

Schiffbau In Papenburg Meyer Werft schafft fast 400 Arbeitsplätze

2019 lieferte Meyer drei stolze Kreuzfahrtriesen ab. Und so soll es auch 2020 sein. Für dieses Tempo braucht man mehr Mitarbeiter. Und in Papenburg wird kräftig in Anlagen investiert.