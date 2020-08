Paketwagen übersieht Seniorin

Jever Leichte Verletzungen hat sich eine 79-jährige Radfahrein bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Jever zugezogen. Sie wurde von einem Paketfahrer in seinem Transporter übersehen und zu Fall gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr: Der Fahrer eines gelben DHL-Kastenwagens wollte von der Schloßstraße kommend nach rechts auf die Mühlenstraße abbiegen. In diesem Moment wollte die 79-jährige den Mühlenweg von der Schloßstraße kommend in Richtung Alter Markt überqueren. Der Fahrer des Kastenwagens übersah die Radfahrerin, die den Abbiegevorgang rechtzeitig bemerkte und abbremste. Dadurch kam sie jedoch ins Straucheln und stürzte zu Boden.

Der Führer des Transportes machte zwar noch eine entschuldigende Geste, setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort. Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und mittelblonde, kurze Haare haben.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalls unter der Rufnummer 04461/92110 melden.