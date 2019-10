Jever Zu viele Mädchen und Jungen fahren ohne Licht auf dem Fahrrad zur Grundschule: Das haben Beamte der der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bei ihrer Beleuchtungskontrolle am Freitagmorgen in Jever festgestellt.

Von 7 bis 8 Uhr hatten die Polizisten auf der Schützenhofstraße in beiden Richtungen Fahrräder und Fahrzeuge kontrolliert. „Besonders auffällig waren die Fahrräder der Grundschulkinder, wo bei vielen die Beleuchtung nicht funktionierte“, so die Bilanz: 55 Fahrräder wurden kontrolliert, der Großteil davon fiel wegen kaputter oder fehlender Beleuchtung durch.

Bei Autos kaum Mängel

Bei den Autos und anderen Kraftfahrzeugen dagegen stellten die Beamten in Jever kaum Mängel am Licht fest.

„Gutes Licht ist nicht nur für die Fahrer wichtig. Auch die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern wird dadurch verbessert“, betont Dominik Tjaden, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion. „Das Motto ,Licht kann Leben retten!‘ gilt gerade in der dunklen Jahreszeit“, sagt er. Und: „Viele Verkehrsunfälle geschehen durch das ,Nicht gesehen werden‘.“

Fußgänger und Radfahrer sollten sich in den dunklen Monaten durch helle Kleidung und reflektierendes Material für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar machen. Wer mit Reflektor-Jacken, -Westen oder -Armbinden unterwegs ist, wird in der Dunkelheit und bei Dämmerung von Autofahrern deutlich früher wahrgenommen, als dunkel gekleidete Verkehrsteilnehmer.

Appell an Eltern

Tjaden appelliert deshalb an Autofahrer und insbesondere an Eltern:

• Überprüfen Sie vor jeder Fahrbeginn die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug. Viele Kfz-Werkstätten führen bis Ende Oktober einen kostenlosen Lichtest an Fahrzeugen durch.

• Eltern können viel für die Sicherheit ihrer Kinder tun, so Tjaden: „Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder mit einem funktionstüchtigen Fahrrad auf den Weg machen und dabei deutlich sichtbar sind. Vor allem funktionierende Fahrradlichter und zusätzliche Reflektorstreifen an den Reifen erhöhen die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg.