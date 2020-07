Polizei: Traktor kippt nach Bremsmanöver auf die Seite

Jever Vermutlich wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“ hat ein 19-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns am frühen Montagabend auf der Mühlenstraße in Jever einen Unfall verursacht (NWZonline berichtete bereits). Dabei kippte der große Traktor auf die Seite, der Fahrer wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der junge Mann aus Sande war mit seinem Traktor-Gespann Richtung Schortens unterwegs. An der Einmündung Hermannstraße musste er laut Polizei verkehrsbedingt bremsen. Während des Bremsmanövers kippte der Traktor auf die Seite und knickte eine Straßenlaterne um. Der mit Silage beladende Anhänger, ein Kipper, blieb stehen.

Wegen der aufwendigen Bergung des Traktors musste die Mühlenstraße bis etwa 22 Uhr voll gesperrt werden. Der ausgelaufene Diesel wurde von einer Spezialfirma beseitigt. Zudem musste die Wasserbehörde die Abwasserkanäle absperren. Die Polizei in Jever geht davon aus, „dass die gefahrene Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit dem starken Bremsmanöver unfallursächlich sein dürfte“.

Auf Facebook gab es nach der Meldung über den Unfall neben Genesungswünschen für den Fahrer auch schnell Spekulationen über die Unfallursache. Darin mischten sich Klagen über „viele junge Fahrer, die mit großen und schweren landwirtschaftlichen Gespannen oft zu schnell unterwegs seien – oft auch noch mit einer Hand am Smartphone.“