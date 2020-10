Schilder und Autos besprüht

Jever Bei der Polizei in Jever gingen am Freitag mehrere Anzeigen wegen Farbschmierereien ein. Demnach besprühten Unbekannte in der Nacht zu Freitag Schilder, Autos und Wände mit neonpinker Farbe. Bekannt wurden bislang Schmierereien an einem Fahrzeug an der Schulstraße, am Eingang des Freibads Jever, diverse Hinweisschilder in der Nähe des Freibads, eine Garagenwand an der Ziegelhofstraße und ein Fahrzeug an der Dreesche.

An einigen Objekten versprühte der Täter die Zahlen „441“. Die Polizei Jever bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 04461/92 110 um Hinweise, insbesondere, ob verdächtige Personen, eventuell mit Rucksack, in der Nacht zu Freitag in den Bereichen aufgefallen sind.