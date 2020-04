Blaulicht: 26-Jähriger hält an und stößt 25-Jährige vom Rad

Jever /Schortens Warum er das getan hat, ist noch ungeklärt: Am Dienstag gegen 15 Uhr ist ein 26-Jähriger in seinem BMW auf der Anton-Reling-Straße in Jever mit hohen Tempo direkt auf zwei 19 und 25 Jahre alte Frauen auf dem Fahrrad zugefahren. Um nicht umgefahren zu werden mussten beide Frauen ausweichen, so die Polizei. Der 26-Jährige hielt daraufhin an und stieß die 25-Jährige vom Rad – beim Sturz verletzte sie sich leicht. Die Polizei leitete gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

In Schortens haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag die Tür eines Holzschuppens an der Elisabeth-Seibert-Straße aufgehebelt. Sie stahlen ein Pedelec der Marke Victoria. Das Rad wurde später unversehrt in der Nähe wiederentdeckt.

Außerdem gelangten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag auf bisher nicht geklärte Weise in den Innenraum eines am Brauerweg abgestellten Toyota. Das Handschuhfach und die Mittelkonsole wurden durchsucht und letztlich der Fahrzeugschein entwendet.

Zeugen sucht die Polizei auch zu einer Sachbeschädigung: In der Nacht zu Dienstag wurde die doppeltverglaste Thermoscheibe eines Ladens an der Bahnhofstraße zertrümmert. Der Schaden: Rund 1000 Euro.

Zu allen drei Fällen nimmt das Polizeikommissariat in Jever Hinweise an unter Tel. 04461/92 110.