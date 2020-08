Blaulicht: Betrunkener beschimpft Polizistin unflätig

Jever /Schortens Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 04461/92110 für eine Sachbeschädigung in Jever: Am Freitag gegen 22.10 Uhr wurden zwei Randalierer dabei beobachtet, wie sie an Jahnstraße Jever zwei Zaunelemente zertrümmerten.

Einer der beiden soll 1,70 Meter groß und schlank mit blonden kurzen Haaren und 16 bis 22 Jahre alt sein. Er soll ein weißes T-Shirt und eine rot/orange kurze Hose getragen haben. Einer der beiden Täter habe darüber hinaus über starke Schmerzen geklagt.

Am Samstag wurden um 3.32 Uhr zwei Polizisten gerufen, weil ein 25-Jähriger an der Bahnhofstraße Jever auf der Treppe vor einer Praxis lag und schlief. Der Mann war laut Polizei betrunken. Er soll gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiver geworden und die Beamtin beschimpft haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In Schortens wurden am Samstag zwischen Mitternacht und 2 Uhr mehrere Solarleuchten von einem Grundstück an der Elsa-Brändström-Straße gestohlen. Hinweise an die Polizei Jever, Tel. 04461/92110.

Um 20.40 Uhr rief ein Schortenser am Samstag ein 37-jähriger bei der Polizei an und berichtete, dass er gerade beim Rückwärtsfahren einen Laternenmast gerammt hat. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass der Mann betrunken war. Er musste zur Blutentnahme mit aufs Polizeikommissariat Jever.