Polizei löst private Feiern auf

Jever /Schortens Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag zwei private Feiern aufgelöst – sie sollen gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung verstoßen haben. Demnach wurde die Polizei Jever gegen 22.30 Uhr zu einer Ruhestörung in Jever und gegen 1.30 Uhr in Schortens gerufen. Dabei stellten die Beamten fest, dass hier bei privaten Feiern – mit vier bzw. zehn Personen – sowohl durch die Gastgeber als auch durch die Gäste gegen die derzeitige Corona-Verordnung verstoßen wurde. Beide Feiern wurden aufgelöst und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass nach derzeitiger Verfügungslage private Feiern und Zusammenkünfte nur mit maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten gestattet sind.

