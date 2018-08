Jever /Schortens Die klassische Situation auf der Bundesstraße 210 zwischen Schortens und Jever: Fahrer wollen in den zweispurigen Bereichen noch schnell Lkws oder andere Autos überholen – doch die Überholspur mündet bereits in die Hauptfahrspur. Nur dank der schraffierten Sperrstreifen gelingt der Überholvorgang, ohne dass das Fahrzeug in den Gegenverkehr gerät.

Diese Situation haben die Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland um Andreas Kreye schon mehrfach fotografiert. „Nur dank der großzügigen Länge der Sperrstreifen, die einen Riesen-Puffer bilden, haben wir auf der B 210 so selten schwere Unfälle. Meist bleibt es bei gefährlichen Situationen“, sagt Kreye.

Sperrstreifen als Puffer

Polizei und Straßenverkehrsamt beim Landkreis sind sich einig: An der baulichen Situation der B 210 – der Wechsel von zwei- und einspurigen Bereichen in beide Richtungen – liegt es nicht, dass die Unfallzahlen gestiegen sind. Das zeigen auch die Verkehrsmessungen, die der Landkreis vorgenommen hat, sowie die Auswertung der Unfallarten und -Ursachen 2016 und 2017. „Das Ende der Zweispurigkeit wird an der Strecke groß und deutlich mehrfach angekündigt, bei Beginn der Sperrfläche stehen Überholverbots-Schilder“, sagt Kreye. „Haupt-Unfallursache ist das Verhalten der Fahrer“, betont auch Peter Beer, Kommissariatsleiter in Jever.

Wie die Geschwindigkeitskontrollen von Polizei und Landkreis auf der B 210 zeigen, wird insbesondere auf dem Abschnitt zwischen Jever-Ost und Schortens deutlich schneller gefahren als erlaubt. Im Schnitt erwischt der Landkreis bei seinen Blitzeinsätzen fünf Fahrer pro Stunde mit zu hoher Geschwindigkeit – auf der B 210 im Bereich Schortens sind es dagegen durchschnittlich elf Fahrer pro Stunde.

Mittelleitplanken als Lösung? Nach dem schweren Unfall auf der B 210 im Mai, bei dem vier Personen ums Leben gekommen und sieben weitere teils schwer verletzt wurden, wurde in Jever diskutiert, ob Mittelleitplanken die Sicherheit erhöhen könnten. Am 25. Mai war ein Fahrer in den Gegenverkehr geraten, drei Autos kollidierten. Laut Polizei und Straßenverkehrsamt beim Landkreis ist dieser Unfallhergang untypisch: Bei den insgesamt 62 Unfällen 2016 und 2017 kam es nur siebenmal vor, dass Fahrzeuge in den Gegenverkehr gerieten. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei zudem fest, dass so gut wie nie Verkehrsführung oder Beschilderung als Ursache eines Zusammenstoßes genannt werden.

Spitzen abfangen

Polizei und Landkreis werden deshalb deutlich stärker kontrollieren als bisher, kündigt Peter Beer an. Die Polizei ist dabei mit ihren Laserpistolen im Vorteil gegenüber dem Landkreis, der Probleme hat, seine Blitzerfahrzeuge an der B 210 aufzustellen. „Wir wollen dabei nicht die Fahrer maßregeln, die 115 km/h fahren, sondern wir wollen die Geschwindigkeitsspitzen auffangen und die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Strecke wieder senken“, sagt Kreye.

Bereits andiskutiert wird auch, entlang der Strecke feste Blitzersäulen zu bauen, wie sie sich an der Jeverschen Straße in Jever bewährt haben. „Doch so weit sind wir noch nicht“, sagt Thorsten Hinrichs vom Straßenverkehrsamt des Landkreises: Der Unfalltrend müsse sich erst noch bestätigen.

Aus der Statistik Unfallzahlen:

• Abschnitt Schortens – Jever-Zentrum: 2016: 16 Unfälle; 2017: 26.

• Abschnitt Jever-Zentrum – Jever-West: 2016: 12; 2017: 8.

• auf der gesamten Strecke Schortens – Jever-West sind im ersten Halbjahr 2018 bereits 21 Unfälle passiert. Verletzte:

• 2016 wurden drei Personen auf der B 210 bei Unfällen leicht verletzt.

• 2017 zählte die Unfallkommission elf leicht und drei Schwerverletzte. „Das sind ohne Zweifel vergleichsweise geringe Zahlen – doch hinter jedem Unfall stehen Schicksale, deshalb wollen wir die Situation angehen“, sagt Peter Beer von der Polizei. Häufigste Unfallarten:

• Fahrunfälle: Der Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug – und zwar ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt sind. Durch unkontrollierbare Fahrzeugbewegungen kann es dann zum Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen kommen.

• Unfall im Längsverkehr: Ausgelöst durch Konflikte zwischen Fahrern, die in gleicher oder entgegengesetzter Richtung unterwegs sind.

• sonstige Unfälle: meist Lkw, die die Berme aufreißen oder die Leitplanke beschädigen – die Polizei verzeichnet eine Zunahme der Unfallfluchten, denn die Lkw fahren einfach weiter; Wildunfälle: Zusammenstöße insbesondere mit Hasen/Kaninchen, vereinzelt auch mit Rehen. Laut Statistik gibt es keine Unfallhäufung an bestimmten Wochentagen oder in den Ferien. Es gibt auch keine örtlichen Unfallschwerpunkte. Allerdings zeigt sich: Die meisten Unfälle passieren bei guter Sicht und Trockenheit – „nämlich dann, wenn sich die Fahrer trauen, schnell zu fahren“, so Andreas Kreye von der Polizei. Und es zeigt sich noch etwas: Die meisten Unfälle passieren in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr – der Berufsverkehr auf der B 210 morgens und abends ist damit völlig unauffällig.