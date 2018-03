Jever Die Zahl der Unfälle im Jahr 2017 im Jeverland ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: und zwar um 68 (plus 5,8 Prozent) auf 1241 Unfälle. Das berichteten Polizeichef Peter Beer und Polizeihauptkommissar Bernd-Rainer Otten vom Polizeikommissariat Jever.

Ein großes Problem: die Ablenkung. „Wobei es heute ja längst nicht nur bei Smartphones bleibt“, sagte Peter Beer. So gebe es zum Beispiel die so genannte Smartwatch – eine Uhr, die mit dem Smartphone verbunden ist und Alarm schlägt, wenn eine Nachricht eingeht. „Aber auch profane Dinge wie das Essen und Trinken am Steuer sind gefährlich“, meint Beer.

Hauptunfallursache ist und bleibe aber weiterhin zu hohe Geschwindigkeit sowie zu geringer Abstand.

Die Zahl der verletzten Personen stieg im vergangenen Jahr um 38 auf 255 Personen, die Zahl der schwer verletzten sank um 6 Personen auf 44. „Diese Zahlen dürfen nicht außer Acht gelassen werden“, sagte Beer. „Oft sind es schwer verletzte Personen, die jahrelang nicht nur unter physischen sondern auch psychischen Folgen von Unfällen leiden.“

Angestiegen ist auch die Zahl der Unfälle mit Pedelecs – also Fahrräder mit Elektroantrieb. „Bei den Opfern handelt es sich häufig um ältere Menschen, zwei Fahrer waren älter als 75“, so Otten. Nur bei drei Unfällen waren aber die Pedelec-Fahrer Unfallverursacher. „Die Pedelecs sind ein Gewinn, besonders für ältere Menschen, die in der Mobilität eingeschränkt sind“, sagte Beer. „Das Problem ist, das sich einige nicht mit der Fahrweise befassen. Besonders in Kurven muss man hier nämlich aufpassen.“

Neben dem Fahr-Training sei es auf Zweirädern insgesamt sehr wichtig, einen Helm zu tragen und eine vernünftig sichtbare Kleidung, betonte Beer.

Zudem wies Otten erneut auf das Programm „Fit im Auto“ für ältere Menschen hin. „Ältere Fahrer haben Erfahrungen genug. Manchmal spielen aber körperliche Veränderungen im Alter eine Rolle“, so Beer. Ein solches Verkehrssicherheitstraining sei da sehr hilfreich.

Die Verkehrsunfallstatistik im Jeverland  Zahl der Verkehrsunfälle im Jeverland: 1241 • Verletzte Personen: 255 (plus 38 im Vergleich zum Vorjahr) • Schwerverletzte Personen: 44 (minus 6)• Unfälle mit Fußgängern: 15 (minus 7); ve rletzte Fußgänger: 9 (minus 9)• Verletzte Radfahrer: 116 (plus 5); davon schwerverletzt: 30 (minus 9). • Fahrradunfälle mit Pedelecs: 19.• Unfälle mit motorisierten Zweirädern: 41 (minus 7); davon verletzt: 25 (minus 9). Ein Unfall endete tödlich. • Verletzte Senioren (ab 65 Jahre): 85 (plus 28) • Verletzte junge Erwachsene (18 bis 24 Jahre): 56 (plus 16) • Verletzte Kinder (bis 14 Jahre): 24 (plus 1). • Verkehrsunfallfluchten: 316 (minus 7); 146 davon konnten aufgeklärt werden.