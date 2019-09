Jever Es wäre eine Riesenkatastrophe geworden: Ein Mann mit psychischen Problemen hat im Kreisamt Jever ein Messer gezogen und zehn Menschen teilweise sehr schwer verletzt. Zuvor hatte er erfahren, dass ihm der Führerschein entzogen werden soll. So das realistische Szenario, das glücklicherweise nur eine Übung von Polizei und Rettern der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war.

Genutzt wurde dazu das leerstehende ehemalige Gesundheitsamt an der Beethovenstraße in Jever.

„Wir müssen das üben, nachdem wir bei mehreren Großeinsätzen gesehen hatten, dass es durch die unterschiedlichen Führungs- und Kommunikationsstrukturen zu leichten Reibungsverlusten gekommen ist. Die örtliche Polizei muss in einem solchen Fall direkt reingehen und die Situation klären. Damit müssen sich die Polizisten auch mental auseinandersetzen. Und das ist durchaus nicht ganz leicht“, erklärt Markus Wallenhorst, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

Um es vorweg zu nehmen: die Polizeikräfte waren sehr schnell in der Lage, den Amokläufer außer Gefecht zu setzen. Dabei lassen sie sich allerdings nicht in die Karten schauen, geschweige denn fotografieren.

Danach konnten sich die Rettungskräfte um die Verletzten kümmern und sie versorgen. Dazu werden natürlich bei einem Ereignis dieser Größe alle verfügbaren Rettungskräfte auch aus den Nachbarbezirken herangezogen, kommt es doch bei der Versorgung der Verletzten auf jede Sekunde an.

Für die Einsatzkräfte sind solche Übungen ein Gradmesser für den Stand ihrer Ausbildung und für das Funktionieren der Zusammenarbeit. Die Übung wurde in allen Details gefilmt und auch von Beobachtern bewertet. In der Nachbereitung werden die Abläufe nun noch einmal genau analysiert und eventuelle Schwachstellen beseitigt, so dass bei einem echten Einsatz die Koordination der Dienste dann reibungslos ablaufen kann.

„Ein Amoklauf ist eine extreme Herausforderung für Polizei und Rettungskräfte“, so Wallenhorst. die Polizei. Aus diesem Grund wurde auch eine solch außergewöhnliche Lage ausgewählt, weil sie innerhalb kürzester Zeit von den Einsatzkräften nahezu alles abfordert und nur dann erfolgreich bewältigt werden kann, wenn alle Beteiligten höchst professionell, planmäßig und gemeinsam vorgehen.

„Allein das Wort Amok verursacht Angstgefühle und es entstehen schreckliche Bilder in den Köpfen“, verdeutlicht Peter Beer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die emotionale Brisanz. „Gemeinsames Üben schafft Sicherheit für eine Situation, von der wir alle hoffen, dass sie nie eintreten wird!“