Jever Bei einem Unfall am späten Mittwochvormittag auf der Wangerländischen Straße in Jever wurden drei Personen leicht verletzt. Zwei Pkw waren bei einem Abbiegemanöver in Höhe der Straße Am Hillernsen Hamm zusammengestoßen. In einem Auto fuhr ein Hund mit – ihm geht es gut, teilt die Feuerwehr Jever mit. Drei der vier Personen in den beiden Autos mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die um 11.11 Uhr alarmierte Feuerwehr sperrte die Straße für die Dauer der Patientenversorgung und Unfallaufnahme, was zu einem Rückstau bis in die Innenstadt führte. Nach Abbinden der ausgelaufenen Flüssigkeiten der Unfallfahrzeuge und Räumen und Säubern der Unfallstelle konnten die Einsatzkräfte um 12.15 Uhr die Straße wieder frei geben und die Einsatzstelle verlassen.