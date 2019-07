Die Drehleiter

Die Drehleiter DL 30 wurde von der Firma Metz auf einem Mercedes-Benz aufgebaut;

Baujahr: 1970, in Dienst gestellt am 17. Juli 1970; außer Dienst gestellt am 5. August 1999;

Besatzung: 1/5

PS: 150, Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Gewicht: 13 000 kg 30 Meter Drehleiter mit Zwei-Mann-Korb