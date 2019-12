Jever Das war ein unheiliger Heiligabend: Die Polizei hat am 24. Dezember in Jever einen 54-Jährigen in Gewahrsam genommen, der zwei Frauen auf der Straße angegriffen hat.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte der Mann an Heiligabend gegen 23.45 Uhr eine Mutter mit ihrer Tochter, 54 und 22 Jahre alt, beim Hundespaziergang am Elisabethufer zunächst ohne Grund angeschrien. Er steigerte sich dabei offenbar so in seinen Zorn, dass er erst die Mutter mehrfach ins Gesicht schlug und dann die Tochter.

Die beiden Frauen riefen um Hilfe – das hörte eine 39-Jährige, die ebenfalls mit ihren Hunden unterwegs war. Als sie sofort herbeirannte, lief der Schläger Richtung Kirchplatz davon. Die Zeugin alarmierte die Polizei, die aufgrund der Personenbeschreibung den Mann an der Einmündung Mühlenstraße/Anton-Günther Straße entdeckte und stellte.

Der 54 Jahre alte Jeveraner war betrunken – der Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille.

Durch die Schläge wurden beide Frauen verletzt: Die 22-Jährige hatte so starke Verletzungen an Auge und Nase, so dass sie mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Die Polizei lobt ausdrücklich das vorbildliche Verhalten der 39-jährigen Spaziergängerin, die den Frauen zu Hilfe eilte: „Durch ihr sofortiges Handeln konnten wir umgehend den Mann fassen – das ist Zivilcourage, wie wir sie uns wünschen“, sagt Polizei-Sprecherin Andrea Papenroth.

Der 54-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.