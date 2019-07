Jeverland Ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? Hat man sich vor Jahren über solche Temperaturen im Juli einfach nur gefreut, ist vielen die Sommerhitze einfach nur suspekt.

Am Badesee Schortens steigt heute Abend eine Strandparty. BILD: Oliver Braun Am Badesee Schortens steigt heute Abend eine Strandparty. BILD: Oliver Braun Beachparty am Badesee Heidmühle Die Temperaturen sind perfekt: An diesem Samstag, 27. Juli, findet von 18 bis 22 Uhr die zweite Beachparty am Badesee Heidmühle statt. Die Veranstalter „Akdeniz“, Friesland Camping und Stadt Schortens haben Michel Theilen als „Duo“ verpflichtet: Zusammen mit Schlagzeuger Benny Meier spielt er ein buntes Bühnenprogramm aus sowohl altbekannten als auch neuen Songs. Darüber hinaus wird es Hip-Hop Showtänze der Nachwuchstänzerinnen aus der Tanzschule Dunse in Wilhelmshaven geben. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt – und das alles bei freiem Eintritt.

Dabei ist es gerade erst gut eine Woche her, da sehnten sich nach wochenlangem Fröstelwetter viele den Sommer herbei. Nun ist er da. Laut Wetter-App ist nächste Woche aber erstmal wieder Schluss mit der Backofenhitze, dann soll es nur noch angenehme 20/21 Grad warm werden.

Auch am Freitag stieg die Temperatur über die 30 Grad-Marke. Bestes Freibad-Wetter also. Wer kann, der kühlt sich ab, und deswegen sind auch die Freibäder und Badeseen im Jeverland zurzeit beliebtes Ausflugsziel.

Schwimmer mussten im großen Becken im Freibad Jever am bisher heißesten Tag des Jahres schon ordentlich zusammenrücken – viel Platz blieb nicht mehr. „Dagegen ist es heute entspannt, es ist genug Platz zum Bahnen schwimmen“, sagt Kjell Steen, Fachangestellter für Bäderbetriebe im Freibad Jever.

Die Wassertemperatur liegt bei knapp über 25 Grad, die Außentemperatur pendelt sich an der 30-Grad-Marke ein. Auf der Liegewiese ist noch Platz für Handtücher und Strandmuscheln. Dicht an dicht gedrängt liegt heute niemand, auch wenn das Bad trotzdem gut gefüllt ist. Für Kjell Steen gibt es trotzdem genug zu tun: Er muss nicht nur die Badegäste im Blick behalten, sondern ist auch gefragt bei aufgeschürften Knien oder kleinen Prellungen. Dann verteilt er Pflaster und Kühlpads.

Stephanie Alken aus Wilhelmshaven ist mit ihrem Sohn Leon (4) und einer Freundin mit ihrem Kind im Freibad Jever. „Wir kommen gerne nach Jever, weil der Kinderspielbereich mit dem Sand, kleinen Becken, den Matschmöglichkeiten und der Elefantenrutsche super ist“, sagt sie. Zudem zahlen Kinder unter sechs Jahre keinen Eintritt – „eine tolle Sache“, findet die Mutter. Ihr Sohn besucht einen Schwimmkursus. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder ans Wasser gewöhnt werden und möglichst früh schwimmen lernen. Vor allem hier an der Küste“, sagt sie.

Kjell Steen weist darauf hin, dass Eltern ihre Kinder ständig im Blick behalten müssen: „Auch wer das Seepferdchen hat, kann noch nicht sicher schwimmen“, betont er. Erst mit dem Bronzeabzeichen sei man schwimmfähig. „Und das alleine reicht auch nicht aus. Das Schwimmen muss stets geübt werden. Kinder vergessen schnell und nur mit Training werden sie sichere Schwimmer“, weiß er.

Gut besucht, aber nicht rappelvoll auch der Badesee Schortens. Viele Urlauber sind hier, denen der Strand an der Küste schon wieder zu voll ist. Der Badesee bekommt durchweg gute Kritik: „Eine sehr schöne Anlage“. Eintritt ist übrigens frei. Und: Es gibt keine Badeaufsicht. Badegäste sind also gut beraten, gut aufzupassen und das Handy mal beiseite zu lassen – vor allem, wenn die Kleinen im und am Wasser spielen.