Blaulicht: Betrunkener Fahranfänger rast der Polizei davon

Jeverland Ein betrunkener 19-jähriger Fahranfänger hat am Samstagabend versucht, sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Als der Jugendliche in Hohenkirchen bemerkte, dass die Polizei etwas von ihm wollte, drückte er aufs Gas und raste davon – unter anderem durch ein dicht bebautes Wohngebiet.

Ein Zeuge hatte die Polizei in Jever angerufen und die Beamten auf den betrunkenen Autofahrer im Wangerland hingewiesen. Die machten sich daraufhin auf den Weg nach Hohenkirchen. Doch der erste Versuch, den betrunkenen Autofahrer zu stoppen und zu kontrollieren, misslang. Er kann zunächst entkommen.

Nach einem erneuten Hinweis gegen 21.20 Uhr werden das gesuchte Auto und der Fahrzeugführer abermals im Wangerland angetroffen – und diesmal kann der Jugendliche nicht noch mal abhauen. Der 19-Jährige macht einen Atemalkoholtest, und der zeigt 1,17 Promille an. Daraufhin wird eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein ist der Fahranfänger erst mal los.

Ärger mit den Ordnungshütern hat sich auch ein jugendlicher Mofafahrer in Jever eingehandelt. Er wurde am Freitagmorgen von der Polizei im Stadtgebiet kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug statt einer erlaubten, bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, tatsächlich eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h aufweist. Gegen den 17-jährigen Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Polizei meldet außerdem mehrere kleine Unfälle mit Blechschäden und Unfallfluchten.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Jever kam es sowohl in der Nacht auf Samstag, als auch in der Nacht zu Sonntag zu zahlreichen, jahreszeittypischen Ruhestörungen. Mehrfach musste die Polizei Einschreiten und für Ruhe sorgen. Verstöße gegen die geltenden Verordnungen in Bezug auf die Corona-Pandemie wurden in diesen Zusammenhängen nicht festgestellt.