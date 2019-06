Jeverland Furchtbare Situation für alle Eltern: Am Samstag ist der Mutter eines 16 Monate alten Mädchens in Middelsfähr die Haustür zugefallen – sie hatte schnell etwas aus der Garage holen wollen. Natürlich hatte sie keinen Schlüssel und kein Handy bei sich – und das war allein in der Wohnung. Die verzweifelte Mutter wählte den Notruf – die Leitstelle alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Accum.

Die Kameraden verschaffen sich Zugang durch ein gekipptes Fenster und öffneten von innen die Tür. Das Kind war wohlauf und die Mutter überglücklich. Ein Teddy der Deutschen Teddy-Stiftung spendete dem kleinen Mädchen Trost und wird die beiden sicher noch länger an dieses Missgeschick erinnern, so die Feuerwehr.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Carolinensiel am Hafen zu einer Schlägerei zwischen einem 29-jährigen Mann aus Jever und einem 49-Jährigen aus Wuppertal. Nach verbalem Streit flogen die Fäuste – beide wurden leicht verletzt.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Schortens aus einem Vorgarten an der Gesine-Koch-Straße einen Deko-Anker aus Beton gestohlen. Auch im Nahbereich war er nicht auffindbar. Die Polizei in Jever erbittet Hinweise unter Tel. 04461/92 110.

In derselben Nacht wurden zwischen Mitternacht und 10 Uhr in Schortens an der Plaggestraße vier Gartenstühle von einer Terrasse entwendet. Auch dazu nimmt die Polizei in Jever Hinweise an. Am Sonntagnachmittag dringen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Neustadtgödens ein, öffneten mehrere Behältnisse und entwenden Schmuck.

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag gegen 19.08 Uhr auf der Kreuzung B 436/Marienburg bei Altgödens ereignet: Eine 34-jährige Fahrerin hatte beim Abbiegen von der K 96 auf die B 436 das Auto einer vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen gerammt, der Richtung fuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Beifahrer der 64-Jährigen im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt, die 64-Jährige und ihr Beifahrer schwer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro, so die Polizei.

Zum Einsatz alarmiert worden war die Ortswehr Gödens – die ersten Einsatzfahrzeuge von DRK und Feuerwehr waren bereits wenige Sekunden nach dem Unfall vor Ort: Sie hatten kurz vorher ihren Dienst bei der Landpartie beendet.

Großeinsatz der jeverschen Feuerwehren am Sonntag: Gegen 17 Uhr war ein Brand eines Misthaufens der Biogasanlage Sillensteder Straße in Jever entdeckt worden: Rund 1,5 Stunden dauerten die Löscharbeiten, die Straße wurde gesperrt.