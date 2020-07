Blaulicht: Drei Verletzte bei Motorrad-Unfall

Jeverland Bei einem Unfall in Roffhausen im Jade-Weser-Park wurden am Freitag drei Motorradfahrer schwer verletzt: Gegen 19.03 Uhr war ein Motorradfahrer im Roffhauser Gewerbegebiet aus einer Haltebucht auf die Straße gefahren – er hatte laut Polizei die Geschwindigkeit eines von links kommenden zweiten Motorradfahrers mit Sozia unterschätzt. Bei der Kollision der beiden Motorräder rutschten die drei Beteiligten gut 80 Meter über den Asphalt. Die 39 und 21 Jahren Fahrer sowie die 21-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Auffahrunfall in Altgarmssiel: Als ein 59-jähriger Fahrer am Samstag um 10.50 Uhr auf der Altgarmssieler Straße verkehrsbedingt halten musste, erkannte das die ihm nachfolgende 42-jährige Pkw-Fahrerin nicht und fuhr auf. An beiden Autos entstand geschätzter Schaden von 8000 Euro.

Auf der Goldstraße Horumersiel haben am Samstag gegen 13.55 Uhr zwei Jugendliche mit einem gemieteten Tret-Go-Kart aus Unachtsamkeit einen verkehrsbedingt haltendes Auto gerammt. Dabei entstand geringer Sachschaden, so die Polizei.