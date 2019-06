Jeverland 2,82 Promille Alkoholwert – und dennoch am Steuer: Passanten haben am Samstag gegen 21.10 Uhr fassungslos einer Autofahrerin zugesehen, die aus einer Parklücke an der Sander Hauptstraße auszuparken versuchte. Sie rammte zunächst das vor ihr parkende Auto, dann das dahinter geparkte – die Passanten nahmen ihr den Autoschlüssel ab und riefen die Polizei.

Die Beamten stellten eine eine Atemalkoholkonzentration von 2,82 Promille bei der Frau fest, ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Leicht verletzt wurde am Samstag um 21.45 Uhr eine 17-jährige Radfahrerin bei einem Unfall auf der Wangerländischen Straße 8 in Jever: Eine 39 Jahre alte Autofahrerin, die von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte, rammte die Radfahrerin, die auf dem Gehweg fuhr, um nach links auf den Weg Am Alten Hafen einzubiegen. Die Radfahrerin stürzte.

Auf der L 808 bei Ussenhausen im Wangerland hat ein 48-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 11.40 Uhr beim Überholen einer Kolonne von drei bis vier Fahrzeugen übersehen, dass vorn ein Trecker-Gespann fährt, das nach links abbiegen will. Beim Einscheren rammte der 48-Jährige das Gespann. Am Auto entstand Totalschaden – verletzt wurde niemand. Weil aus dem Motorraum des Autos dichter Qualm drang, wurde die Feuerwehr alarmiert: Die Wehren Tettens, Neugarmssiel und Hohenkirchen rückten aus, stellten dann aber fest, dass es keinen Brand gibt. Die Kameraden aus Tettens kümmerten sich um den Brandschutz und die Absicherung der Unfallstelle bis zur Bergung.

Weil er auf dem Sofa eingenickt ist, musste die Feuerwehr ausrücken: Am Samstag gegen 16 Uhr bemerkte ein 37-Jähriger durchdringendes Piepsen des Rauchmelders in einer Wohnung an der Krummellenbogenstraße Jever. Er rief die Feuerwehr. Die Kräfte der Wehr Jever brachen die Wohnungstür auf und entdeckten, dass auf dem Herd Essen in der Pfanne munter verkohlte. Den 54-jährigen Bewohner mussten die Einsatzkräfte tatsächlich wecken – er hatte nichts gehört.