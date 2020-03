Jeverland Rund 13 000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Sonntag um 8.45 Uhr in Hooksiel entstanden: Ein 65-Jähriger aus Lengerich wollte mit seinem Auto vom Campingplatz kommend von der Straße Straat över’t Diek nach links auf die Bäderstraße Richtung Strand einbiegen. Er rammte das Auto eines 77-jährigen Wilhelmshaveners. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der 65-Jährige dem anderen Fahrer die Vorfahrt genommen hat. An beiden Autos entstand Schaden von geschätzt 13 000 Euro.

Ölwanne aufgerissen

Obwohl sie sich an einem Baumstumpf die Ölwanne ihres Autos eingerissen hat, wollte eine 42-Jährige aus Wiesmoor nach einem Unfall auf der Sandeler Straße am Freitagabend noch nach Hause fahren. Laut Polizei war sie gegen 22.30 Uhr auf dem Weg nach Sandel in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf den Grünstreifen geraten. Dort riss die Ölwanne ein und Öl lief aus.

Die Frau fuhr dennoch weg. Im Bereich Wittmund/Rispel wurde später ihr Auto verlassen entdeckt. Die Polizei fuhr zur 42-Jährigen nach Hause, um ihr die Einleitung eines Strafverfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort mitzuteilen.

Am Samstag um 11.20 Uhr kam es auf dem Oldenburger Damm, L 815, in Höhe Salzengroden kurz vor dem Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall: Vermutlich wegen der Umleitung wegen der gesperrten Anschlussstelle Zetel war das Verkehrsaufkommen in dem Bereich sehr hoch, so die Polizei.

Auffahrunfall in Sande

Ein 22-jähriger Oldenburger hatte auf der L 815 Richtung Sande vermutlich den aufgestauten Verkehr falsch eingeschätzt und fuhr auf den vor ihm wartenden Pkw auf. Es entstanden Sachschäden.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte den ein Außenspiegel eines Autos, das auf einem Grundstück am Voßland in Cleverns parkte, beschädigt – vermutlich traten sie den Spiegel ab. Bei der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass in der Nähe auch eine abgebrochene Antenne lag, die bislang noch nicht zu einem Auto geordnet werden konnte.