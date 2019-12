Jeverland Am Samstag befuhr ein 37-jähriger Wilhelmshavener gegen 20.40 Uhr, die Mühlenstraße in Sillenstede. Er übersah einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und rammte ihn – dadurch wurde das Auto auf vier davorstehende Fahrzeuge aufgeschoben. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Wilhelmshavener betrunken war – der Test am Alkomaten ergab 1,47 Promille.

Bei einer Verkehrskontrolle in Sande haben Polizisten kurz nach Mitternacht einen Wagen ohne Versicherungsschutz aus dem Verkehr gezogen.

Am Sonntag um 2.30 Uhr hat ein Fahrer an der Einmündung B 436/Marienburg in sande die Vorfahrt eines 33- Jährigen aus Schortens missachtet. Der Schortenser wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel. Dabei wurde sein Auto erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, teilt die Polizei mit.