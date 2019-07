Jeverland Anlieger haben am frühen Sonntagmorgen die Polizei gerufen, weil sie im Freibad Jever nächtliche Schwimmer entdeckt hatten. Die Polizei fuhr nachsehen und entdeckte tatsächlich gegen 2.30 Uhr Badende.

Um ins Freibad zu gelangen, hatten die Nachtbader vermutlich zuvor den Zaun rund ums Freibad aufgeschnitten. Die Beamten beendeten den Badespaß und leiteten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ein.

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr kam es auf dem Campingplatz Schillig in einer feiernden Gruppe zu einem Streit, wobei ein 22-Jähriger den Pkw eines anderen beschädigte.

Anschließend fuhr der offensichtlich betrunkene 22-Jährige mit seinem Auto weg. Die Polizei entdeckte den Mann – er war so stark betrunken, dass kein Atem-Alkotest möglich war. So musste er auf der Dienststelle in Jever eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen.

Ebenfalls wegen Trunkenheit ist am Sonntag gegen 1.40 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto in Sande, Altgödenserhörn, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr rund 50 Meter auf der Berme, beschädigte einen Leitpfosten und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Am Auto entstand Sachschaden.

Da der Fahrer offensichtlich betrunken war, wurden sowohl sein Führerschein einbehalten als auch eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls unter Tel. 04461/92 110.

Auf dem Campingplatz Hooksiel wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei Autos jeweils beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Zeugen, die dazu Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei in Jever unter Tel. 04461/92 110 melden.