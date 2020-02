Jeverland Einbrecher haben im Zeitraum von Montag, 17. Februar, bis Samstag, 22. Februar, die Abwesenheit des Eigentümers genutzt und die Terrassentür eines Wohnhauses in Hooksiel Am Südring aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen können: Tel. 04461/92 110.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen beschädigten Randalierer die Glaseinfassung der Eingangstür des Ulrich-Jasper-Seetzen-Hauses des Mariengymnasiums Jever: Sie schlugen die Tür mit einem Baustellenschild-Ständer ein. Die Polizei Jever bittet um Hinweise unter Tel. 04461/92 110.

Am Samstag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr hat ein unbekannter Fahrer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Marienstraße in Sande geparkten Pkw gerammt. Der Unfallverursacher fuhr weg. Auch dazu sucht die Polizei Zeugen.