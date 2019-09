Jeverland In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte den Vorgarten eines Einfamilienhauses an der Schooster Straße in Schortens verwüstet: Die Randalierer rissen mehrere Pflanzen aus der Erde und zertraten sie – darunter auch eine gut 1,50 Meter hohe Kiefer direkt am Gehweg.

Auch im angrenzenden, mit einer Hecke umfriedeten und somit nicht einsehbaren Nutz- und Gemüsegarten wüteten die Unbekannten: Sie rissen einen Obstbaum und Kartoffel- und Gemüsepflanzen heraus. Darüber hinaus stahlen sie eine im Pflanzbeet steckende Grabeforke. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro – der ideelle Schaden liegt sicher um ein vielfaches höher.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Randalierer geben können. Sie werden gebeten sich an die Polizei in Schortens unter Tel. 04461/ 91 87 90 zu wenden.

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf dem Oldenburger Damm in Sande entstanden: Ein 36-Jähriger wollte mit seinem Trecker-Gespann nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen, in genau diesem Moment überholte ein 30-jähriger Auslieferungsfahrer. Sein Wagen prallte gegen den Treckerreifen, schoss über den Radweg hinweg und blieb auf der angrenzenden Weide liegen. Am Fahrzeug entstand laut Polizei hoher Sachschaden. Der Treckerfahrer stand unter Schock und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei Jever sucht Hinweise zu einem Parkrempler am Freitag zwischen 13.50 und 16 Uhr an der Gudrunstraße Jever im Baustellenbereich: Dort wurde ein an der Straße geparkter Golf offenbar beim Rangieren gerammt. Hinweise an die Polizei, Tel. 04461/92 110.