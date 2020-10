Blaulicht: Spur der Verwüstung und 18 Anzeigen

Jeverland Bereits 18 Anzeigen sind bei der Polizei Jever eingegangen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22/23. Oktober, gab es entlang der Straßen Hohler Weg, Auf der Dreesche, Dr. Fritz-Blume-Weg und Ziegelhofstraße Randale. Dort wurden Autos, Garagentore, Bänke und Hauswände mit Farbe besprüht. Zudem wurden im Freibad Spielgeräte umgeworfen.

Die Polizei sucht Hinweise auf die Randalierer: Anwohner, die in der Nacht zu Freitag Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sollen sich im Kommissariat Jever unter Tel. 04461/92 110 melden.

Einsatz am See

Samstagmittag rief ein Schortenser die Polizei, weil er beobachtete, wie ein mit zwei Personen und einem Hund besetztes Schlauchboot bewegungslos auf der Moorhauser Kuhle trieb. Er befürchtete, dass eine Notsituation besteht. Die Polizisten stellten schnell fest, dass es sich um eine Prüfung bei der Rettungshundestaffel Ems-Jade im DRV: Dort wurden Wasserortungshunde von externen Prüfern getestet. „Diese Prüfung ist nötig, um die Rettungshunde im Ernstfall einsetzen zu dürfen“, teilte Vorsitzender Dirk Conrad mit.

Einen Streit hatte die Polizei am Samstag gegen 20.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Kirchstraße in Neustadtgödens zu schlichten: Dort hatten sich mehrere Personen gegen den Willen der Bewohner Zutritt zur Wohnung verschafft und randaliert, um die Bewohner zur Begleichung von Schulden zu drängen.

Verfahren gegen alle

Laut Polizei geht es dabei um einen vorausgegangenen Betrug. Die Polizisten leiteten gegen alle Verfahren ein: Wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung bei den einen, gegen die Bewohnerin wegen Betrugs.