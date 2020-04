Blaulicht: Vor den Augen der Polizisten einen Joint gedreht

Jeverland Am Karfreitag um 16 Uhr hat eine Polizeistreife an der Einmündung Mühlenstraße/Sillensteder Straße einen 17-Jährigen aus Jever entdeckt, der sich offensichtlich gerade einen Joint drehte. Die Beamten fanden bei dem Jungen eine geringe Menge Marihuana und einen fremden Personalausweis.

Den habe er in einer Disco gefunden und noch nicht abgegeben, erfuhren die Polizisten. Sie leiteten gegen den 17-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Unterschlagung ein.

Am Karsamstag gegen 1 Uhr haben Unbekannte eine Laterne gegen einen auf einer Hausauffahrt an der Königsberger Straße in Schortens geparkten Pkw geworfen. Anwohner hörten zur Tatzeit Lärm. Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zur Tat machen können, und der noch unbekannte Eigentümer der Laterne werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter Tel. 04461/92 110 zu melden.

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein 88-jähriger Autofahrer aus Jever am Karsamstag um 12 Uhr auf dem Klosterweg in Schortens einen am Straßenrand geparkten Wagen gerammt. Der 88-Jährige blieb unverletzt. Er wurde von der Polizei mündlich und somit gebührenfrei verwarnt.

Ebenfalls am Karsamstag um 10.50 Uhr hat ein 36-Jähriger in Sande beim Einbiegen vom Parkplatz der Apotheke nach rechts auf die Hauptstraße einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw übersehen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen des 60-Jährigen in eine Grundstückshecke geschleudert. Verletzt wurde niemand.