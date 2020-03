Blaulicht: Zeuge stört Kupferdiebe beim Abtransport aus Wiefels

Jeverland Am Samstag um 0.15 Uhr hat ein Zeuge Unbekannte dabei gestört, wie sie Kupferteile über den Zaun eines Firmengeländes an der Fuhlrieger Allee in Wiefels warfen. Vor dem Zaun des Abfallwirtschaftszentrums stand ein Dacia Lodgy mit ZW für Zweibrücken zum Abtransport der Kupferteile bereit.

Also die Diebe bemerkten, dass sie entdeckt waren, fuhren sie weg. Weitere Zeugen werden gebeten, sie mit der Polizei unter Tel. 04461/92 110 in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag stellten Beamte des Polizeikommissariats Jever auf Streife in Schortens fest, dass aus einer so genannten Berliner-Bude heraus Backwaren verkauft wurden. Das verständigte Ordnungsamt untersagte den weiteren Verkauf.

Gegen 20.30 Uhr musste die jeversche Polizei zum Parkplatz eines Verbrauchermarkts ausrücken. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass sich dort zwölf Jugendliche getroffen hätten und eng zusammenstehen. Beim Eintreffen eines Streifenwagens entfernten sich die jungen Leute zügig voneinander. Die zwei dort bleibenden Jugendlichen wurden von den Beamten auf das Kontaktverbot hingewiesen.