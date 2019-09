Jeverland In der Nacht zu Samstag gegen 23.06 Uhr haben sich zwei Einbrecher durch einen beschädigten Zaun Zugang zu einem Firmengelände in Sande verschafft – dabei wurden sie von einer aufmerksamen Nachbarin beobachtet, die die Polizei rief.

Mehrere Polizisten umstellten das Grundstück und fassten die mutmaßlichen Einbrecher. Eine Absuche durch Beamte ergab Hebelmarken an einem Fenster. Die beiden Ertappten wurden zur Dienststelle gebracht und nach Feststellung ihrer Personalien und Befragung entlassen.

Betrunken aufs Kommissariat: Bei einem 41-jährigen Fahrer, der am Freitag um 9 Uhr in der Polizeidienststelle vorsprach, stellten die Beamten schnell fest, dass er abgetrunken zur Polizei gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Polizei leiteten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige an und untersagten dem Mann das Wegfahren im eigenen Auto.

Ähnlich erging es um 11.25 Uhr einem 70-Jährigen, der zu einem Termin in der Dienststelle kam: Auch bei ihm rochen die Polizisten Alkohol im Atem – der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Laut Polizei war eine beweiskräftige Atemalkoholmessung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, so dass der Mann gleich eine Blutprobe geben musste. Auch gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige eingeleitet und ihm die Heimfahrt untersagt.