Jeverland In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 3.50 Uhr die Scheibe eines Hauses an der Moselstraße in Schortens eingeworfen: Laut Polizei war der Bewohner durch einen lauten Knall aufgewacht. Er stellte fest, dass jemand die Scheibe mit einem faustgroßen Stein eingeworfen hat. Die Polizei in Schortens nimmt Hinweise unter Tel. 04461/91 87 90 entgegen.

In Sande mussten in der Nacht zu Samstag drei Personen nach einer Schlägerei medizinisch versorgt werden: Gegen 3.40 Uhr war der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten an der Hauptstraße gemeldet worden.

Die Situation dort hatte sich für die Beamten zunächst unübersichtlich dargestellt. Doch dann kam heraus, dass zwei 16 und 29 Jahre alte Männer in Streit geraten waren. Es ging darum, wer das vorgefahrene Taxi nutzt. Die beiden schlugen aufeinander ein und verletzten sich gegenseitig. Eine 28-Jährige, die den Streit schlichten wollte, wurde dabei ebenfalls verletzt.

In Jever wurde die Polizei am Samstag zweimal zur Aufnahme von Verkehrsunfallfluchten gerufen. In beiden Fällen war der Unfallfahrer weggefahren, nachdem er vermutlich beim Rangieren ein parkendes Auto gerammt hatte. Ein Unfall passierte Am Bullhamm auf dem Parkplatz des Baumarkts. Dort wurde zwischen 14.15 und 14.50 Uhr ein blauer BMW angefahren. Der andere Unfall ereignete sich zwischen 11.30 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Markts.

Dort wurde ein schwarzer VW Tiguan gerammt, der auf einem Behindertenparkplatz in Nähe des Haupteingangs parkte. In beiden Fällen entstand hoher Sachschaden. Die Polizei Jever bittet Zeugen sich unter Tel. 04461/92 110 zu melden.