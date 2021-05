Nach Pkw-Diebstahl in Schortens Unfall in Hooksiel: Mit gestohlenem Auto in Straßengraben

Jeverland Autodiebstahl mit anschließendem Unfall: Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei Jever der Diebstahl eines roten BMW gemeldet. Unbekannte Täter hatten den im Eschenweg in Schortens geparkten Wagen entwendet. Das über 20 Jahre alte Auto wurde ein paar Stunden später verunglückt in ei­nem Straßengraben am Ortseingang Hooksiels entdeckt.

Die Polizei bat die Ortsfeuerwehr um Amtshilfe bei der Untersuchung des Unfallfahrzeugs und bei der Absuche der Umgebung mit der Wärmebildkamera nach möglichen Unfallopfern – doch die blieb ergebnislos. Die Ermittlungen zum Diebstahl und Un­fall dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 04461/ 92 110 zu melden,.

Auch in Rahrdum waren Diebe aktiv: Unbekannte Täter verschaffen sich bereits im April Zugang zu einer Garage in der Rahrdumer Straße in Jever. Die Diebe entwendeten mehrere Fahrräder, Gartenmöbel sowie Werkzeuge.

Vollgetankt ohne zu bezahlen: Gegen einen unbekannten Autofahrer, der am Freitagabend um 21 Uhr seinen grauen Skoda an der Tankstelle Wangerländische Straße betankt hatte, ermittelt die Polizei wegen Tankbetrugs.

Der Polizei wurden am Wochenende außerdem Fälle von Vandalismus gemeldet: Von der Baustelle am von-Thünen-Ufer in Jever haben Unbekannte ein Baustellenschild samt Betonfuß entfernt und in die dahinter liegende Graft geworfen. Bei einem Hotel in der Straße „Schlachte“ haben ebenfalls in der Nacht zum Samstag unbekannte Täter ihr Mütchen kühlen müssen: Sie stießen mehrere große Blumenkübel um, mindestens einer ging dabei zu Bruch. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter Tel. 04461/ 92 110.