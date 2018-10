Jeverland Die Baumaßnahmen der DB Netz AG auf der Linie RB 59 Wilhelmshaven - Sande - Esens gehen weiter: Nachdem die Strecke vom 6. bis 14. Oktober für den Eisenbahnverkehr komplett gesperrt war, kündigt die Deutsche Bahn für den Zeitraum 15. bis 29. Oktober zeitweilige Sperrungen an – betroffen sind die frühen und späten Züge. Die NordwestBahn richtet für alle ausfallenden Verbindungen einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Ab 15. Oktober beschränken sich die Streckensperrungen auf die Nacht, deshalb sind nur noch Zugverbindungen in den Abend- und frühen Morgenstunden betroffen.

• In Wilhelmshaven fahren die Busse montags bis freitags (15. bis 19. Oktober und 22. bis 26. Oktober) um 22.01 Uhr Richtung Esens ab. Gehalten wird an allen Bahnhöfen: Sande, Sanderbusch, Schortens-Heidmühle, Jever, Wittmund und Burhafe. Samstags und sonntags (20./ 21. Oktober und 27./28. Oktober) fahren die Busse in Wilhelmshaven um 22.31 Uhr ab.

• In Esens wird die jeweils erste Zugverbindung montags bis freitags (15. bis 19. Oktober und 22. bis 26. Oktober sowie am Montag, 29. Oktober) durch Busse ersetzt. Die Busse fahren jeweils 32 Minuten früher ab als die im Fahrplan angegeben Züge – statt um 6.02 Uhr um 5.34 Uhr. Am Samstag (20. und 27. Oktober) fahren die Busse um 6.04 Uhr ab, am Sonntag (21. und 28. Oktober) um 8.04 Uhr.

Wegen Bauarbeiten sind zudem einige Bahnübergänge gesperrt. Deshalb verlängert sich die Fahrzeit der Busse um rund 20 Minuten gegenüber den Zügen.

Der „Inselbus RB 59“ fährt während der Streckensperrung montags bis freitags ab Sande nach Esens und weiter zu den Fähranlegern in Bensersiel und Neuharlingersiel.

Ersatzfahrplan unter nordwestbahn.de/de/baustellen