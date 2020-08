Polizei: 25 000 Euro Schaden nach Unfall auf L 810

Jeverland Bei dem Unfall am Freitagmittag auf der Ortsumgehung Hooksiel (L 810) mit vier beteiligten Fahrzeugen war Unaufmerksamkeit ursächlich. Das ergab eine Nachfrage bei der Polizei. Ein junger Friesländer war in eine vor einer roten Ampel wartenden Fahrzeugkolonne geprallt. Durch den Aufprall wurde das erste Fahrzeug gegen ein weiteres und auch das wiederum gegen das vordere Fahrzeug geschoben.

Bei dem Unfall wurden sechs Fahrzeuginsassen, darunter auch ein Kind, verletzt, fünf kamen zur genaueren Abklärung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden ist beträchtlich: rund 25 000 Euro.

Der Auffahrunfall ereignete sich auf der Hooksieler Ortsumgehung in Fahrtrichtung Bäderstraße vor der Ampelanlage Pakenser Straße. Der 29-jährige Verursacher gab an, dass er von der Sonne oder einer Reflexion geblendet worden sei und die Fahrzeugkolonne zu spät erkannt habe. Unter den vier am Unfall beteiligten Fahrzeugen ist auch ein Urlauberauto.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am späten Samstagmittag in Horumersiel: Dort befuhr um 13.15 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Wagen die Zu- und Abfahrt vom Wanger Außentief (Hafen Horumersiel) in Richtung Kreisstraße 331. Dabei übersah sie einen 59-jährigen Autofahrer, der die vorfahrtberechtigte Kreisstraße in Richtung Crildumersiel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.