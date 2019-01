Jeverland Am Freitag gegen 17 Uhr ist ein 26-jähriger Autofahrer in Schortens auf winterglatter Fahrbahn von der Bahnhofstraße abgekommen. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Das Auto prallte am Fahrbahnrand gegen eine Straßenlaterne. An Auto und Laterne entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 4000 Euro.

Während der Streifenfahrt am Samstag um 0.30 Uhr sind der Polizei zwei Insassen eines geparkten Autos an der Beethovenstraße aufgefallen. Aufgrund vorangegangener Straftaten im näheren Umfeld sind die Personen überprüft worden. Dabei stellten die Beamten Cannabisgeruch fest und sahen die Reste zweier Joints. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstag um 18.40 Uhr hat ein betrunkener Jugendlicher aus Wut gegen die Schaufensterscheibe eines Autohauses in Sande an der Weserstraße getreten – wodurch die Scheibe zerstört wurde. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls in Sande ist in der Nacht zu Sonntag, 0.55 Uhr, ein 69-jähriger Autofahrer auf der B 436/Altgödens kontrolliert worden, da er in deutlicher Schlangenlinie fuhr und dabei auch auf die Gegenfahrspur geriet. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann betrunken war. Der Atemalkoholwert lag bei 1,67 Promille.

Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein einbehalten.