Jeverland Mit 1,47 Promille ist am Samstagmorgen ein 64-jähriger Autofahrer von der Polizei angehalten worden. Ein Zeuge hatte die Beamten zuvor informiert, dass der Mann betrunken losgefahren sei. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Demnach teilte der Zeuge gegen 8.40 Uhr der Polizei mit, dass der Mann soeben den Campingplatz in Hooksiel verlassen habe – obwohl er in der Nacht zuvor völlig betrunken gewesen sei. Im Rahmen der Fahndung wurde der 64-Jährige dann im Ortskern von Hooksiel angehalten und überprüft – ein Alco-Test ergab den Wert von 1,47 Promille. Der Fahrer sagte, dass er die Restmenge Alkohol in seinem Körper falsch eingeschätzt habe.

Schlangenlinien

Ebenfalls betrunken war am Samstag gegen 22.45 Uhr ein 50-jähriger Fahrer eines Pedelec in Schortens an der Plaggestraße. Er fiel der Polizei auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,71 Promille. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Drei Kinder haben am Freitag gegen 17.30 Uhr in Jever Gegenstände auf die Bahnschienen, Höhe Moorweg, gelegt. Ein Zeuge hatte das beobachtet. Während eine Polizistin die vier Bretter, drei Eisenstangen sowie einen Holzstuhl von den Schienen entfernte, musste ihr Kollege den herannahenden Wagen der Nord-West-Bahn anhalten – etwa 100 Meter vor der Gefahrenstelle kam der Wagen zum Stehen. Ein paar Minuten später konnte die Fahrt wieder aufgenommen werden. Im Zuge einer Fahndung konnten die Kinder im Alter von acht Jahren ausfindig gemacht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bislang Unbekannte haben am Freitag in der Zeit zwischen 15.30 und 16.45 Uhr den Fahrradcomputer eines E-Bikes gestohlen, das an einer Hauswand an der Straße Am Tivoli in Jever abgestellt war. Zeugen, die eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jever zu melden: Tel. 04461/92 110.

Kurve übersehen

Am Samstagabend gegen 21 Uhr hat eine 66-jährige Autofahrerin an der Sillensteder Straße in Richtung Sillenstede in der Dunkelheit eine Rechtskurve übersehen – leitete eine Vollbremsung ein und rutschte dadurch geradeaus weiter in einen nicht wasserführenden Graben. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, ein Fremdschaden entstand ebenfalls nicht.