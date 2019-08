Jeverland Ein 30-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagnachmittag die Dollstraße in Richtung Hauptstraße in Sande. Im Einmündungsbereich übersah er ein vorfahrtberechtigtes zwölfjähriges Kind auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

In Schortens kam es am Samstagnachmittag ebenfalls zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Dort befuhr eine 60-jährige Fahrradfahrerin die Heinrich-Tönjes-Straße aus Richtung Combi-Parkplatz kommend. Aus entgegengesetzter Richtung kam der Radfahrerin ein 49-jähriger Fahrer eines BMW entgegen. Die Fahrradfahrerin fuhr unvermittelt diagonal über die Fahrbahn und übersah hierbei das entgegenkommende Fahrzeug. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Sturz wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden.

Zu zwei Unfällen unter Alkoholeinfluss ist es zudem im Wangerland gekommen. Am Samstagabend war ein 29-jähriger Autofahrer auf der Straße Kiebitzhörn in Horumersiel unterwegs und streifte nach einer Kurve das Auto eines entgegenkommenden 48-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Deutlich alkoholisiert setzte sich in der Nach zum Samstag auch ein 51-jähriger ans Steuer seines Opel Combo und befuhr die Landesstraße 812 von Bottens in Richtung Haddien. Dort kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Seitengraben. Bei der Unfallaufnahme ließen die Beamten den Mann ins Röhrchen pusten: 1,78 Promille. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.