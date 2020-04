Polizei: Mann springt auf alter Bundesstraße Familie vors Auto

Jeverland In der Nacht zu Sonntag trieben vermutlich mehrere Personen ihr Unwesen in Jever, indem sie Gulli­deckel aushoben, Solarleuchten beschädigten, eine Gartenbank auf einen Pkw abstellten und eine Absperrung umrissen. Anwohner, denen in der Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei in Jever hat zudem gegen zwei junge Männer ( 22 und 23 Jahre) und eine junge Frau (22) Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Das Trio wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 0.40 Uhr auf der Rahrdumer Straße bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei dem 23-jährigen Autofahrer stellten die Polizeibeamten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Weiterhin wurde eine geringe Menge an Cannabis beschlagnahmt. Darüber hinaus verstießen die Insassen gegen das Infektions-schutzgesetz, weil sie die Regelungen zur Kontaktbeschränkung missachteten.

Eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat sich ein 38-jähriger Mann eingehandelt, der am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr einem 19-jährigen Autofahrer auf der alten Bundesstraße in Höhe Helene-Wessel-Straße vor das Fahrzeug sprang. Der junge Mann war mit drei Insassen, darunter auch ein Baby, Richtung Ortsmitte unterwegs, als im Scheinwerferlicht plötzlich eine Person auf dem Fahrstreifen auftauchte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste der 19-Jährige stark ab und wich nach rechts aus. Ein Zusammenstoß gerade noch vermieden werde. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Abschnitt beträgt 70 km/h. Zudem ist die Straße hier nicht beleuchtet. Der nicht alkoholisierte und nicht unter Drogen stehende 38-jährige Beschuldigte äußerte sich nicht zu seinem Verhalten. Die Polizei leitete in Strafverfahren ein.