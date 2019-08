Jeverland Einsatz im Watt vor Schillig: Am Sonntag, 4. August, gegen 11.48 Uhr, hat ein Mann die Rettungsleitstelle verständigt, da er sich gemeinsam mit seinen elf und 13-jährigen Töchtern im Watt vor Schillig befand. Offenbar hatte er zuvor das auflaufende Wasser unterschätzt, so dass die Töchter bereits knietief im Wasser standen und er keinen Ausweg mehr aus der Situation fand.

Seitens der Rettungsleitstelle wurden sowohl die DLRG Friesland als auch zwei Seenotrettungskreuzer, der Rettungshubschrauber Christoph 26, die Feuerwehr Minsen und die Polizei verständigt. Aufgrund der Gesamtsituation wurde sich seitens der Einsatzleitung dazu entschieden, dass alle drei mittels Seilwinde durch den Rettungshubschrauber aus dem auflaufenden Wasser gerettet werden konnten. Der Vater und die Töchter blieben bis auf einen riesigen Schrecken und kalte Beine unverletzt.

Streit auf Siedlerfest

Bereits am Samstag gegen 20 Uhr ist eine zunächst verbale Auseinandersetzung im Festzelt auf dem Siedlerfest in Cäciliengroden eskaliert. Drei Gäste sprangen über den Tresen und gingen eine Servicekraft an, einer der Gäste schlug der Servicekraft mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Situation konnte erst durch den Sicherheitsdienst beruhigt werden.

Zudem hatte die Polizei im Jeverland mit Trunkenheitsfahrten zu tun. In Jever ist ein 27-Jähriger mit seinem Auto in der Nacht zu Sonntag auf der Bismarckstraße in Jever gegen ein geparktes Auto gefahren, das in ein weiteres Auto geschoben wurde. Während der Unfallaufnahme ergab ein Alkotest einen Wert von 2,7 Promille. Der Schaden an allen drei Fahrzeugen wird auf 26 000 Euro geschätzt.

Betrunken am Steuer

Mit 1,17 Promille war ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Samstag auf der Schooster Straße in Schortens unterwegs. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab, eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Auch in Sillenstede saß am Sonntagmorgen ein 23-Jähriger mit 1,9 Promille am Steuer. Auch hier wurde der Führerschein einbehalten, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Sonntag gegen 4.10 Uhr hat ein 19-Jähriger unter Alkoholeinfluss an der Hauptstraße/Ecke „Am Gut Sanderbusch“ in Sande eine Verkehrsinsel überfahren und ein Verkehrszeichen beschädigt. Er entfernte sich vom Unfallort, konnte aber schnell ermittelt werden. Auch sein Führerschein wurde einbehalten, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.