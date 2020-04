Polizei: Hinweise zu Diebstählen

Jeverland Die Polizei sucht weiterhin Hinweise auf eine angebliche Spendensammlerin: Am 28. Januar hatte sich die Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus an der Fehmarnstraße in Schortens verschafft (die NWZ berichtete. Angeblich wollte sie Spenden sammeln. Bei ihrem halbstündigen Aufenthalt im Haus war die Frau in verschiedenen Zimmer. Als sie in der Küche gerade eine Schublade öffnete, um Geld daraus zu stehlen, wurde sie von der Hausbewohnerin erwischt und sofort des Hauses verwiesen. Hinweise an die Polizei Schortens unter Tel. 04461/ 91 87 90.

Auch zu einem Diebstahl am Mittwoch zwischen 14.15 und 14.30 Uhr sucht die Polizei Zeugen: Ein Unbekannter stahl eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen – die Besitzerin war auf dem Lidl-Parkplatz in Jever gerade dabei, Waren aus dem Einkaufswagen im Auto zu verstauen. Die Polizei Jever nimmt Hinweise an unter Tel. 04461/ 92 110.