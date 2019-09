Jeverland Dumm, unnötig und gefährlich war diese Aktion: Unbekannte haben eine Metallbank aus ihrem Fundament an der Prinzengraft in Jever gerissen und sie auf die Fahrbahn der Sophienstraße gestellt. In der Nacht zu Sonntag um 0.48 Uhr rammte ein 41-jähriger Autofahrer die Bank – sie war bei Dunkelheit auf der Straße nicht zu erkennen. Die Polizei sucht Zeugen der Randale und bittet um Hinweise unter Tel. 04461/92 110.

Eine 15-jährige Mofafahrerin wurde am Freitag um 7.25 Uhr bei einem Unfall auf der Mühlenstraße in Jever leicht verletzt: Das Mädchen hatte nicht bemerkt, dass der vor ihr fahrende Transporter mit einem 38-Jährigen am Steuer angehalten hatte, um nach links auf die Straße Beim Tivoli abzubiegen. Die Mofafahrerin rammte den Transporter, stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein bisher unbekannter Fahrer hat am Samstag zwischen 8 und 18 Uhr beim Befahren des Hotelparkplatzes „Arche Noah“ am Strandweg in Horumersiel einen geparkten blauen Renault gestreift und ist weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 04461 /92 110.

Am Samstag zwischen 17.40 und 17.55 Uhr stahlen Unbekannte von der Tür eines Privathauses an der Frankfurter Straße in Roffhausen eine Überwachungskamera. Auch dazu nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Bei einer Kontrolle am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Schützenhofstraße in Jever hat die Polizei einen 17-jährigen Mopedfahrer erwischt, der nur eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt: Damit darf er nur Fahrzeuge bis 25 km/h Höchstgeschwindigkeit fahren. Sein Moped fuhr aber 45 km/h. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 17-Jährigen ein.