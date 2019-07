Jeverland Am Samstag gegen 23.18 Uhr wurden die Sillensteder aus dem Schlaf gerissen von einem Feuerwerk: Die Polizei stellte fest, dass das Geböllere nicht genehmigt war und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Unbekannte sind am Samstag zwischen 16 und 19.30 Uhr in die Stadtkirche Jever eingedrungen und haben einen Opferstock aufgebrochen. Sie stahlen das Kleingeld daraus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Jever unter Tel. 04461/92110 zu melden.

In der Nacht zu Freitag wurde die Glasscheibe eines Blumengeschäfts an der Bahnhofstraße in Jever beschädigt. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Jever Zeugen.

Am Samstag um 11.10 Uhr beabsichtigte ein 79-jähriger Fahrer von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufädeln. Dabei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto – beim Zusammenstoß wurden die Insassen beider Fahrzeuge verletzt. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Am Sonntag wurde gegen 7.35 Uhr ein Fahrzeug mit einer Panne auf der Bundesstraße 210 gemeldet. Die Polizei stellte fest, dass das Auto zuvor an einem Verkehrsunfall im Bereich des Schortenser Kreisels beteiligt war. Der 35 Jahre alte Fahrer war betrunken. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.