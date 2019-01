Jeverland Er ärgert sich über die Nordwest-Bahn. Und das immer wieder. Nun hat er sogar einen Anwalt eingeschaltet. „Auf die Nordwest-Bahn kann man sich einfach nicht mehr verlassen“, sagt er.

Er – das ist ein Vater aus Schortens. Seinen Namen möchte er nicht öffentlich nennen. Im jüngsten Fall geht es um seinen Sohn. Der wollte, so berichtet der Vater, im August mit der Nordwest-Bahn fahren und sich dafür ein etwa zwei Euro teures Ticket am Automaten ziehen – bezahlt habe er mit EC-Karte. Aber: „Das Ticket ist aus irgendeinem Grund nicht aus dem Automaten gekommen. Die Quittung für die Zahlung per EC-Karte schon“, sagt der Vater.

Quittung gezeigt

In der Bahn habe sein Sohn dann bei einer Kontrolle die Quittung gezeigt. „Doch die Kontrolleure wollten ihm nicht glauben, dass er versucht hat, ein Ticket zu ziehen, aber der Automat keines ausgespuckt hat. Er hätte es ja einem Freund gegeben haben können.“

Der Sohn sei in der Bahn dann sogar bereit gewesen, erneut zu zahlen. „Aber das nahmen die Kontrolleure nicht an“, berichtet sein Vater. „Und: Wenn mein Sohn gar nicht gefahren wäre und sich das Geld dann von der Nordwest-Bahn hätte wiederholen wollen, dann hätte er ja auch nicht beweisen können, dass er nicht gefahren ist.“

Inzwischen hat er einen Anwalt eingeschaltet: denn ein Inkassobüro forderte zunächst 135 Euro. „Aber man muss doch auch am Automaten nachvollziehen können, dass mein Sohn per EC-Karte gezahlt hat.“

Steffen Högemann, Sprecher der Nordwest-Bahn, sagt: „Generell gilt: ohne gültigen Fahrschein darf man nicht fahren. Die Kollegen vor Ort können nicht nachvollziehen oder prüfen, ob der Automat tatsächlich kaputt war – und ob die Geschichte somit wahr ist.“

Deshalb gebe es zunächst generell für das Fahren ohne Fahrschein, also Schwarzfahren, ein Bußgeld über 60 Euro. „Hier besteht aber die Möglichkeit, Einspruch zu erheben“, so Högemann. Wenn dann genaue Angaben zu Abfahrtszeit und -Ort gemacht werden, könne man im Nachhinein nachvollziehen, ob es tatsächlich eine Störung am Automaten gab.

„Erst wenn das Bußgeld nicht gezahlt wird oder man keinen Einspruch erhebt und die Frist verfallen lässt, wird das Inkassobüro eingeschaltet – erst dann wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt verlangt“, betont der Sprecher.

Fall geschildert

Das wären die 135 Euro, die der Vater aus Schortens zahlen sollte. Er habe aber die Frist nicht verfallen lassen, sondern direkt bei der Nordwest-Bahn angerufen und den Fall geschildert, sagt er.

„Zudem hat das Inkassobüro angegeben, es könne nachvollziehen, dass die Zahlung von meinem Sohn eingegangen ist“, sagt er. „Aber das spiele angeblich keine Rolle, da mein Sohn keine Fahrkarte im Zug besaß.“ Und das hieße generell: „Schwarzfahrer“. Die Quittung allein zähle nicht. „Es ist ärgerlich, dass man – ohne jegliche Beweise – einfach davon ausgeht, dass jemand schwarzfährt“, sagt der Vater verärgert.

Nicht locker gelassen

Deshalb hat er auch nicht locker gelassen: Erneut meldete er sich bei der Nordwest-Bahn, schickte den Zahlungsbeleg des Sohnes. Die Antwort: „Wir haben die Zahlungskosten zunächst aus Kulanz storniert.“ Die 60 Euro „Schwarzfahren“ müssten aber gezahlt werden.

Dass er sich über die Bahn ärgere, kommt häufiger vor, sagt der Schortenser. Er berichtet von Zugausfällen, die dazu führten, dass sein Sohn nicht zu seiner Fahrstunde kam – sie aber trotzdem zahlen musste.

Und er berichtet von seinem anderen Sohn, der eine Ausbildung in Wittmund absolviert und daher zu den Berufsbildenden Schulen nach Leer muss – dafür muss er um 3.40 Uhr den Zug ab Sande nehmen. Das bedeutet: „Er fährt um 3 Uhr mit dem Rad los, damit er den Zug ab Sande erreicht – doch der fällt auch oft aus und mein Sohn muss nachts in der Kälte warten.“

Inzwischen nehme der Junge in Kauf, etwas zu spät zum Unterricht zu kommen: Dafür fährt er mit dem Zug ab Schortens. „Trotzdem ist das alles mehr als ärgerlich“, sagt der Vater. „Und das zeigt uns immer wieder: auf die Nordwest-Bahn ist einfach kein Verlass.“