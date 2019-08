Jeverland Mit schweren Verletzungen ist ein 46-Jähriger nach einem Unfall auf der K 87 zwischen Minsen und Tengshausen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden: Der Mann war am Donnerstag kurz nach 5 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Peugeot nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Beim Aufprall wurde der 46-Jährige schwer verletzt. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden, teilt die Polizei mit.

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall am Mittwoch kurz vorm Sander See: Um 13.35 Uhr bog eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger von der Oldenburger Straße rechts auf den Sillandweg ein. Beim Abbiegen streifte der Anhänger einen aus Sande kommenden silberfarbenen Golf Plus – der linke Außenspiegel wurde beschädigt. Der Treckerfahrer fuhr weiter – wahrscheinlich hat er davon gar nichts mitbekommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter Tel. 04461/91 87 90 zu melden.

Bereits in der Nacht vom 3. auf 4. Juli wurde in Sande der Lack eines Autos zerkratzt – der Vorfall wurde jetzt erst bei der Polizei angezeigt. Unbekannte haben bei einem am Amselweg geparkten Audi hinten links Kratzspuren hinterlassen.

Außerdem zerkratzten Unbekannte den Lack und eine Motorhauben-Folierung eines weiteren Autos, das an der Herbartstraße abgestellt war. Dieser Vorfall ereignete sich zwischen dem 3. und 4. August. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Sande unter Tel. 04422/684 zu melden.