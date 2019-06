Jeverland Ein lauter Knall hat gegen 3.15 Uhr in der Nacht zum Sonntag ei­nen Anwohner in Grappermöns aus dem Schlaf gerissen. Bei der Suche nach der Ursache entdeckte er einen verunfallten Pkw vor seiner Haustür. Vom Fahrer allerdings keine Spur. Die hinzugerufenen Polizeibeamten aus Jever stellten fest, dass der Wagen mit einem Baum kollidiert war und dadurch starke Beschädigungen aufwies. Es war nicht auszuschließen, dass sich der flüchtende Fahrer nicht unerheblich verletzt haben könnte. Sofort wurden Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen sich auch die Polizeidiensthundestaffel beteiligte. Da auch im weiteren Verlauf sämtliche Ermittlungsmaßnahmen erfolglos blieben, wurde am Sonntag zwischen 9 und 9.40 Uhr ein Polizeihubschrauber aus Rastede eingesetzt, der aus der Luft nach dem möglichen Verletzten suchte. Auch diese Maßnahme verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern daher an.

Fast zur gleichen Zeit war in Jever gegen 3 Uhr nachts ein 38-jähriger Schortenser mit seinem Smart stadteinwärts auf der Mühlenstraße unterwegs und kam im Kreisverkehr beim dortigen Verbrauchermarkt von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin entfernten sich unerlaubt vom Unfallort, konnten aber von der Polizei schnell angetroffen werden. Der Fahrer türmte nicht ohne Grund: Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war zudem betrunken.

Auch im Wangerland endete in der Nacht zum Sonntag eine Fahrt im Straßengraben: Ursache war ein Reh, dem ein 19-jähriger Fahranfänger auf dem Wiarder Altendeich in Kaiserhof auswich. Der Kleinwagen des Jugendlichen erlitt durch den Aufprall in einen wasserführenden Graben einen wirtschaftlichen Totalschaden, der 19-Jährige blieb unverletzt.