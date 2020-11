Verkehrsgeschehen: 54-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Jeverland Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Freitag gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau fuhr auf der Accumer Straße in Schortens als sie von einer ebenfalls 54-jährigen Autofahrerin beim Abbiegen übersehen wurde. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte die 54-Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ebenfalls am Freitag ist ein weißer Lieferwagen gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses im Mühlenweg 35 in Schortens laut eines Zeugen gegen das Mauerwerk des Hauses gefahren. Der Fahrerin habe sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Nachgang konnte die Unfallverursacherin aufgrund der Zeugenaussage ermittelt werden. Am Mauerwerk sowie an dem verursachenden Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am Samstag hat eine Zeugin gegen 12 Uhr ein Auto gemeldet, dass offenbar ohne Zulassung auf der B 210 in Richtung Wittmund unterwegs war. Eine Polizeistreife hielt das Auto an. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das nicht zugelassen war und der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte.

Der 37-Jährige schien zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,19 Promille. Einen Urinschnelltest auf Betäubungsmittel lehnte der Mann ab, es erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.